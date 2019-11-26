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    Temelli: AKP-MHP ittifakını tarihin kara sayfalarına gömmek için erken seçim çağrısı yapıyoruz

    © AA / Ali Balıkçı
    Politika
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    HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "Kayyum rejimine karşı demokratik parlamenter rejim olsun diye mücadele ediyoruz. Demokrasi önündeki en büyük engel olan AKP-MHP ittifakını tarihin kara sayfalarına gömmek için erken seçim çağrısı yapıyoruz" dedi.

    HDP Eş Genel Başkanı Temelli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde kadınların eylemine güvenlik güçlerinin müdahalede ettiğini söyledi. 

    Cezaevlerinde şiddet ve işkence olduğunu belirten Temelli, Osmaniye Cezaevi'nde 30 tutuklu ve hükümlünün 15 gündür hak ihlallerine karşı açlık grevi yaptığını açıkladı.

    Birçok cezaevinden aynı haberlerin geldiğini belirten Temelli, "Türkiye'deki cezaevlerinin hepsinde işkence, hak ihlali var" dedi.

    'Suriyelilere harcandığı söylenen paralar ÖSO'ya maaş olarak gitti'

    Partilerine yönelik son dönemde gözaltı ve tutuklamaların arttığını öne süren Temelli, "İstediğiniz kadar gözaltılara devam edin bizi yıldıramayacaksınız, geri adım attıramayacaksınız" diye konuştu.  

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Birleşmiş Milletler (BM) toplantısında, "Suriyelilere 50 milyar dolar harcamışız" dediğini belirten Temelli, şu ifadelere yer verdi:

    "50 milyar doları 3.5 milyon Suriyeliye harcamış. Çarpın, bölün kişi başına 82 bin lira yapıyor. Suriyeli aileler beş kişi olsa aile başına 400 bin lira harcadık demek istiyor. Suriyelilerin haline baktığınızda böyle bir harcama görüyor musunuz? Nereye gitti bu para? Bu para ÖSO'ya maaş olarak gitti. Bu para bizim hakkımızdan çalındı gitti. Hakkımızı gasp ettiler, ÖSO çetelerini beslediler ve o çeteler eliyle kuzeydoğu Suriye'ye bu harekatı gerçekleştirdiler."

    HDP'nin 24 belediyesine kayyum atandığını anımsatan Temelli, "Demokratik kamuoyuna ve sağ duyulu tüm kesimlere çağrımızı buradan bir kez daha yapıyoruz; bu ceberrut iktidar, yerel yönetimleri ortadan kaldırmak istiyor. Adına da 'Mardin kayyum modeli' demişler. Neden Mardin? Çünkü en fazla kayyum suçu Mardin'de işlenmiş" dedi. 

    Erken seçim çağrısı

    Yerine görevlendirme yapılan belediye başkanlarına yönelik suçlamaların belediye icraatlarından oluşmadığını söyleyen Temelli, "AKP-MHP iktidar bloğu bir kötülük rejimidir. Kürtlere saldırmaya, Kürt düşmanlığına devam etmektedir ve sürekli olarak bu düşmanlığı büyüterek ayakta durmaya çalışmaktadır. Bizim açıklamamızdan sonra İçişleri Bakanı, 'neden çekilmediler' diyor. Beklentiye bak, hevesi kursağında kalmış. Kayyum rejimine karşı demokratik parlamenter rejim olsun diye mücadele ediyoruz. Demokrasi önündeki en büyük engel olan AKP-MHP ittifakını tarihin kara sayfalarına gömmek için erken seçim çağrısı yapıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.  

    Ekonomik kriz toplumun her kesimine etki ettiğini savunan Temelli, çiftçilerin, esnafın ve işçilerin mağdur olduğunu söyledi. Bu ay elektrik faturalarında artış olduğuna dikkati çeken Temelli, "Neden? Savaşı finanse eden, ÖSO'nun maaşlarını ödeyen, müteahhitlerine habire kredi açan bu iktidar, bunun bedelini işte bu yolla alıyor" diye konuştu. 

    'HDP olarak 31 Mart'ta yarattığımız demokrasi seçeneğini mutlaka sonuca götüreceğiz'

    HDP'nin 20 Kasım'da yaptığı toplantıda açıkladığı deklarasyona işaret eden Temelli, şöyle konuştu:

    "Açıkladığımız tutum belgemiz, bu dönemde çok önemli bir tartışmaya cevap vermiş oldu. Partimizin demokratik siyaset içinde mücadele kararlılığını hep birlikte pekiştirdik. Halkımızın demokratik kazanımı olan mevzileri sonuna kadar savunacağımızı, meşruiyetini yitirmiş ve çökmekte olan tekçi saray bloğunun hiçbir yasa, hukuk tanımayan saldırılarına karşı direnişimizi yükselteceğimizi ve hiçbir demokratik mevziyi direnmeden terk etmeyeceğimizi bir kez daha ilan ettik. HDP olarak belediyelerde, meclislerde, sokaklarda baskıcı engellemelere rağmen faşist uygulama ve yönelimleri teşhir etmeye devam edeceğiz. Siyasal, toplumsal, ekonomik her anlamıyla yönetememe krizi içinde olan bu iktidarın bir an önce son bulması için toplumu değişimi gerçekleştirmeye davet ettik ve erken seçim dedik. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin Türkiye halklarının geleceğini daha fazla karartmasını engellemek ve yerel demokrasi ile güçlendirilmiş parlamenter sistem, özgürlükçü laiklik, kuvvetler ayrımı ve denge, denetleme ağlarından oluşan güçlü bir rejime geçmek için erken seçim çağrımızı bir kez daha yapıyoruz. HDP olarak 31 Mart'ta yarattığımız demokrasi seçeneğini mutlaka sonuca götüreceğiz."

    Etiketler:
    Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Birleşmiş Milletler (BM), Recep Tayyip Erdoğan, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü, Kayyum, Erken seçim, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Suriye, Türkiye, MHP, AK Parti, HDP
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