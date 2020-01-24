Temelli ile Buldan HDP eş genel başkanlığına 'devam' dedi

23 Şubat'ta dördüncü Olağan Kongresi'ni toplayacak olan HDP'de, Eş Genel Başkanlar Pervin Buldan ile Sezai Temelli'nin, 'Uygun bulunması halinde' göreve devam etmeye yönelik beyanda bulunduğu bildirildi. Başkanların karar almadan önce Edirne Cezaevi’nde Selahattin Demirtaş ile görüştüğü de öğrenildi.

BirGün gazetesinden Hüseyin Şimşek'in haberine göre, 23 Şubat’ta Ankara Arena Kapalı Spor Salonu’nda, 'Daha güçlü parti' hedefiyle 4. Olağan Kongresi’ni toplayacak HDP’de yeni genel merkez yönetimi için isim belirleme çalışmalarına başlandı.

Daha önce 'Sağlık sorunlarını' gerekçe göstererek yeni dönemde Eş Genel Başkanlığa devam etmeyeceğini söyleyen Pervin Buldan’ın karar değiştirdiği ve parti yönetimine, “Uygun bulunması durumunda göreve devam edeceği” yönünde görüş bildirdiği öğrenildi. Sezai Temelli’nin isteğinin bu yönde olduğu belirtildi.

Buldan ile Temelli'nin geçen hafta Edirne Cezaevi’ne giderek kongre süreci hakkında eski Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş ile görüştüğü, Demirtaş’ın iki isme “Göreve devam etmelisiniz” dediği öğrenildi.

Birçok isim olmayacak

HDP 4. Olağan Kongre’de parti yönetimini de yeniden şekillendirecek. 100 kişilik Parti Meclisi (PM) ve bu isimler arasından seçilen 25 kişilik MYK’da büyük değişiklikler yaşanacak.

Parti Tüzüğü’nde bulunan, 'En çok iki dönem üst üste görev alınabilir' hükmü nedeniyle Eş Genel Başkan Yardımcıları Alican Önlü, Dilan Dirayet Taşdemir, Ayşe Acar Başaran, Hişyar Özsoy, Nimetullah Erdoğmuş ve Parti Sözcüsü Günay Kubilay, yeni dönemde parti yönetiminde yer alamayacak.

Meclis Grup Başkanvekili Saruhan Oluç da iki dönem kuralı nedeniyle Parti Meclisi ve MYK’ya seçilemeyecek. Oluç’un Grup Başkanvekilliği görevini sürdürmesi durumunda MYK’da 'doğal üye' olarak yer almayı sürdüreceği belirtildi.

Parti Meclisi’nde ise iki dönem kuralına takılan Selahattin Demirtaş’ın yeniden aday gösterileceği ancak Sibel Yiğitalp, Züleyha Gülüm, Gülsüm Ağaoğlu, Ayhan Bilgen, Ali Kenanoğlu, Ali Ürküt ve Serpil Kemalbay Pekgözegü gibi isimlerin dışarıda bırakılacağı öğrenildi.