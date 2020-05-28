Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi, AB'yi pandemiyle mücadeleyi engelleyen yaptırımlardan vazgeçmeye çağırdı

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, BM Güvenlik Konseyi'ndeki BM ve bölgesel örgütlerin etkileşimi toplantısında konuştu.

"Başta DSÖ olmak üzere, BM kurumları ve ortakları ile koordinasyon içinde yürüttüğümüz Kovid-19 pandemisiyle küresel mücadelenin önemini vurgulamak istiyorum" diyen Nebenzya, "Buna rağmen, AB'nin hala çok sayıda kısıtlayıcı ve zorlayıcı mekanizma uyguladığını üzülerek görüyoruz. Brüksel ve diğer Avrupa başkentlerinden bu mekanizmaların belli adreslere yönelik ve dikkatli bir şekilde kalibre edildiğini birçok kez duyduk. Ama gerçek tersini söylüyor" ifadelerini kullandı.

Bu tür önlemlerin uygulanmasının, pandemiden etkilenen gelişmekte olan ülkelerdeki sosyo-ekonomik durumu önemli ölçüde zayıflattığını ve masum insanların yaşam koşullarını ciddi şekilde kötüleştirdiğini belirten Nebenzya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu bağlamda, pandeminin başlangıcında dile getirilen BM Genel Sekreteri'nin ilgili çağrısı iyi bir mesajdır. AB'yi yaptırım politikasını gözden geçirmeye ve söz konusu ülkelerin insanlarına yardım eli uzatmaya ve Güvenlik Konseyi çerçevesi dışında alınan cezalandırıcı ve zorlayıcı önlemlerden kaçınmaya çağırıyoruz."

Toplantıya katılan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Avrupa Birliği'nin uyguladığı yaptırımların pandemiyle mücadelede engeller oluşturduğunun iddia edilemeyeceğini belirterek şunları ifade etti:

"Yaptırımlarımız belli adreslere yöneliktir ve insani erişime müdahale etmeyecek şekilde tasarlanmıştır. Yaptırımlar, tıbbi ilaç ve ekipmanların teslimatına engel teşkil etmiyor. Aksine AB, insani yardımın en büyük bağışçıları arasında yer alıyor. Şahıslar üzerinden hareket ediyoruz, ülke ekonomilerine zarar vermiyoruz."

Borell’in sözlerine ironiyle tepki gösteren Nebenzya, "Yüksek temsilcinin AB yaptırımlarıyla ilgili konuşmasını ve bu yaptırımlara verdiği güçlü desteği dinledim. Bu yaptırımların gerçekten de çok insancıl olduğu hissi uyandırdı. Böyle bir ısrardan sonra, henüz yaptırım uygulanmayan gelişmekte olan ülkelerin yaptırımlara tabi olmak için sıraya girmeleri gerektiğini düşünüyorum" dedi.