Kremlin: Putin ile Macron stratejik istikrar konusunu görüştü

Kremlin basın servisinden yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, stratejik istikrar konusunu ele alarak dışişleri ve savunma bakanlarının katılımıyla '2+2' formatında bu dosya üzerinde ortak çalışmaların yoğunlaştırılması konusunda anlaştı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Stratejik istikrar alanındaki durumun çeşitli yönleri analiz edildi. Mevcut silah kontrol mekanizmalarının korunması ve askeri alanda öngörülebilirliğin ve güvenin güçlendirilmesinin önemi vurgulandı. Dışişleri ve savunma bakanlarının katılımıyla '2+2' formatında bu dosya üzerinde ortak çalışmaların yoğunlaştırılması konusunda anlaşmaya varıldı."