AK Partili Turan: Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı olursa ben de adayım

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olamayacağını iddia eden AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "İlan ediyorum, Kemal Kılıçdaroğlu 2023'te cumhurbaşkanı adayı olsun, ben de Çanakkale Milletvekili Bülent Turan olarak cumhurbaşkanlığına adayım" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Meclis'te gazetecilere CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun 2021 yıl bütçe görüşmelerindeki konuşmasıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Turan, "Ana muhalefet liderinden daha olgun bir duruş, daha usturuplu bir dil beklerdik ancak Sayın Kılıçdaroğlu adeta 'neresini düzeltelim' diyeceğimiz bir konuşma gerçekleştirdi" ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun bütçe görüşmelerinde hükümeti eleştirirken, AK Parti milletvekillerinin 'Aday ol' sözüne, kürsü heyecanıyla bir an adaymış gibi karşılık verdiğini söyleyen Turan, ancak CHP liderinin sonra 'ne olur ne olmaz' diyerek toparlamaya çalıştığını savundu.

'Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olamaz, bu kadar net'

Turan, "Kılıçdaroğlu'nun şimdiye kadar aday olmaması aslında bundan sonra da nasıl bir siyaset izleyeceğinin göstergesi. Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı olamaz, bu kadar net. Kürsü heyecanıyla bir anlık ifadeydi o. Göreceksiniz ki bu sözleri revize edilecek. Kılıçdaroğlu'nu kaset operasyonuyla genel başkan yapanların izni ve talimatı olmadan aday olacağını açıklaması beklenmez. 'Siyasi dostları'na rağmen aday olamaz. Kılıçdaroğlu siyasette aday olmak, lider olmak için genel başkan olmuş biri değil. İlan ediyorum, Kemal Kılıçdaroğlu 2023'te cumhurbaşkanı adayı olsun ben de Çanakkale Milletvekili Bülent Turan olarak cumhurbaşkanlığına adayım" diye konuştu.