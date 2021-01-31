CHP'den istifa eden Çelebi, vekillikten istifa şartını açıkladı

CHP'den istifa eden İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, "Milletvekilliğinden istifa et diyen seçmeni saygıyla karşılıyorum. Ancak CHP seçmeninin büyük çoğunluğunu temsil ettiğimi düşünüyorum" ifadesini kullandı.
Twitter hesabından açıklama yapan Çelebi, "Bu konuları 1.2 milyon üye ile parti içi referanduma götürelim (elektronik) kabul görmezse milletvekilliğinden de istifa edeceğim. Hodri Meydan" dedi.
Milletvekilliğinden istifa et diyen seçmeni saygıyla karşılıyorum.— Mehmet Ali Çelebi (@celebimehmeta) January 31, 2021
Ancak CHP seçmeninin büyük çoğunluğunu temsil ettiğimi düşünüyorum.
Bu konuları 1,2 milyon üye ile parti içi referanduma götürelim(elektronik) kabul görmezse milletvekilliğinden de istifa edeceğim.HODRİ MEYDAN! pic.twitter.com/mQ48C3BR0X
CHP İzmir Milletvekili Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel, cuma günü partilerinden istifa etmişti.
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