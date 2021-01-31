CHP'den istifa eden Çelebi, vekillikten istifa şartını açıkladı

Milletvekilliğinden istifa et diyen seçmeni saygıyla karşılıyorum.

Ancak CHP seçmeninin büyük çoğunluğunu temsil ettiğimi düşünüyorum.



Bu konuları 1,2 milyon üye ile parti içi referanduma götürelim(elektronik) kabul görmezse milletvekilliğinden de istifa edeceğim.HODRİ MEYDAN! pic.twitter.com/mQ48C3BR0X