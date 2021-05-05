İBB Sözcüsü Ongun'dan 'Kendilerini şikayet etmiş olabilirler' diyen Hulki Cevizoğlu'na yanıt

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Fatih Sultan Mehmet'in türbesinin önünden ellerini arkada bağladığı gerekçesiyle inceleme başlatıldığı ve savunmasının istendiğine dair yazıyı açıkladı.

CNN Türk'te soruşturmanın konuşulduğu ve canlı yayınlanan Akıl Çemberi programına telefonla katılan Ongun, İmamoğlu'nun ifadesinin istendiği yazınım İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği'nden geldiğini ve 28 Nisan tarihli olduğu belirtti. Ongun şunları söyledi:

"Bu yazıda diyor ki, 'İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 24 Ocak 2021 tarihli onayı, İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın 11 Şubat 2021 tarihli görev emirleri gereği müfettişliğimizce yürütülen ön inceleme kapsamında, 2020 yılında gerçekleştirilen bir program kapsamında ziyaret ettiğiniz Fatih Sultan Mehmet'e ait türbede elleriniz arkanızda bağlı bir şekilde gezinmek suretiyle saygsızlık yaptığınız iddialarıyla ilgili ifadenizin en geç 7 günlük süre içerisinde müfettişliğin aşağıda bulunan adresine ulaştırmanızı rica ederim.' Şimdi belki Nedim bey (gazeteci Nedim Şener) bilmiyor ama soruştma pat diye açılmaz. Müfettiş bey burada diyor ki, seninle ilgili bir soruşturma başlatma ihtimalim var, senin hakkında böyle bir suçlama var, o yüzden bana savunmanı gönder. Bu savunma gider, müfettiş bakar, okur, savunmayı değerlendirir, konuyla ilgili soruşturma açıp açmayacağına karar verir. Bu bir ön incelemedir. Bugün attığım tweette de soruşturma hazırlığı dedim."

İmamoğlu'nun polemiklerle gündemde olduğu eleştirisine yanıt veren Ongun, "Burada bir polemik söz konusuysa bunun hangi tarafı biziz. İstanbul belediye başkanına, İstanbul Büyükşehir Belediyesi mi soruşturma açıyor da ben buradan polemik yaratıyorum" diye konuştu.

Daha sonra KRT TV yayınına katılan Murat Ongun'a, CNN Türk yayınında gazeteci Hulki Cevizoğlu'nun sarf ettiği "Yok efendim türbeye gitti, saçını taradı, elini beline koydu, elini arkasında bağladı gibi gerekçelerle bir kişiye bırakın dava açılması ve mağdur edilmesi o kişiye inanılmaz puan kazandırır. Bunu yapacak kişi de kendileridir belki de kendi kendilerini şikayet ettiler" sözleri soruldu.

Yayının tamamını izlemediğini söyleyen Ongun, "Daha sonra sosyal medyadan gördüm. Çok kolay bir şey var salında o konuda. Eğer bu bizim 'kumpasımız', biz yapmışsak bu şikayeti hodri meydan diyeyim, lütfen İçişleri Bakanlığımız o kişi kimdir, bağlantıları nedir açıklasın. Bakalım bize yakın biri mi değil mi, kime yakı biri hepsi ortaya çıksın" dedi.

"Bu yazı bize geldiğinde birkaç kere okuma isteği hissettik doğru mu diye. Ama işin özü şu, bu konuyu sosyal medyada troller dile getirmişti, belli ki onlardan biri bu şikayeti yapmış" diyen Ongun, "Ama asıl üzücü olan bu akıl dışı şikayetin devlet aklı tarafından ciddiye alınıp savunma istenmesi. Hulki beyin o dediğini duysam yanıt verirdim ama duymadım, o da güzel sallamış diyeyim artık ne diyeyim" ifadelerini kullandı.

İBB Sözcüsü Ongun'dan 'Kendilerini şikayet etmiş olabilirler' diyen Hulki Cevizoğlu'na yanıt: O da güzel sallamış diyeyim https://t.co/gyN4NFMC4K pic.twitter.com/5Apx1aJGxB — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) May 5, 2021

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