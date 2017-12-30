Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR), 2017'nin ilk 11 ayında Türkiye'yi 4.65 milyon Rus turistin ziyaret ettiğini açıkladı. ATOR'a göre bu rakam, bir yıl içinde bir ülkeden Türkiye'ye giden en yüksek turist sayısı olarak kaydedildi.