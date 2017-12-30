Rusya Federal Güvenlik Servisi’nin (FSB) Saint Petersburg kentinde markette bombalı eylem düzenleyen kişiyi gözaltına aldığı duyuruldu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Reuters’ın, Rusya’nın uluslararası ambargoları delip Kuzey Kore’ye tankerlerle petrol teslimatı yaptığı iddiasını içeren haberinin aksine Pyongyang’a getirilen yaptırımlara tamamen uyduklarını söyledi.
Rusya ve Türkiye’nin, S-400 savunma sistemlerinin teslimatına ilişkin nihai anlaşmayı imzalamalarının ardından ABD’den tepki gelmeye devam etti. Bir NATO yetkilisi, Rusya yapımı S-400 füzelerinin değil NATO’yla uyumlu füze savunma sistemlerinin Türkiye için ‘en iyi seçenek’ olacağını savundu.
Suriye'de ABD ile Rusya arasındaki çatışmasızlık hattında her şeyin yolunda olduğu, diyaloğun hiç kesilmediğini belirten Mattis, hattın diğer yanına kaçan IŞİD'lileri Esad yönetiminin yakalayacağından emin konuştu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gönderdiği yeni yıl tebriğinde, Moskova ve Ankara’nın yakın işbirliğinin Suriye başta olmak üzere ‘Ortadoğu’da terörizmin yayılmasının önüne duvar örülmesini sağladığını’ söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriyeli mevkidaşı Beşar Esad’a gönderdiği yeni yıl mesajında, ülkesinin, Suriye’nin egemenliğini korumasına yardım etmeye devam edeceğini söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ülkesinin, çeşitli ülkelerdeki seçimlere müdahale edip 'istenmeyen sonuçlar' çıkmasına sebep olmakla suçlanmasıyla alay etti. Başka ülkelerin iç işlerine karışmaktan 'Japonya imparatorunu devirmek gibi önemli işlere' zaman ayıramadıklarını söyleyen Lavrov, 2018’e yönelik ‘müdahale planlarını’ da anlattı.
2015'in son çeyreğindeki uçak krizinin ardından ticaret hacmi dibe vuran iki ülke, 2017 itibarıyla ticaretini hızla artırmakta şimdilerde dev enerji projelerinde ilerlemekte. Uzmanlara göre iki ülkenin yeni hedefi ise yerel para birimiyle doğalgaz ve petrol alımı olmalı.
ABD Savunma Bakanı James Mattis, Ukrayna'da ABD'nin askeri rolünün artmasını öngörmediğini söyledi.
Aşırılıkçı örgütleri izleyen ABD merkezli SITE İstihbarat Grubu, Rusya'nın St. Petersburg kentindeki bir markette 18 kişinin yaralandığı terör eylemini IŞİD’in üstlendiğini duyurdu.
Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR), 2017'nin ilk 11 ayında Türkiye'yi 4.65 milyon Rus turistin ziyaret ettiğini açıkladı. ATOR'a göre bu rakam, bir yıl içinde bir ülkeden Türkiye'ye giden en yüksek turist sayısı olarak kaydedildi.
Rusya ve Türkiye arasında S-400 sevkiyatıyla ilgili imzalanan kredi anlaşmasını değerlendiren Rus askeri uzman Litovkin, anlaşmanın her iki taraf içinde çok yararlı olduğunu belirtti.
Netflix’in Youtube kanalından yayınladığı ‘Black Mirror’ yeni yıl klibinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ABD halkına seslenerek onlara ‘parlak gelecek’ vaat ediyor.
Iraklı askerler, ABD yapımı Humvee zırhlı araçlarına Rus yapımı Kornet-E tanksavar füze sistemlerini yerleştirdi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bronzluğunun sırrını Rus NTV televizyonundaki ‘Mejdunarodnaya Pilorama’ (Uluslararası Testere Tezgahı) adlı programda açıkladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, terör örgütlerine yeni üyeler arayan kişilere ömür boyu hapis cezasını öngören Ceza Kanunu değişikliğini onayladı. Rus Ceza Kanunu'na ‘terörizm propagandası' kavramı da dahil edildi.
Domates üreticilerini denetlemek üzere Türkiye'ye gelen Rusya Tarım Ürünleri Denetim Ajansı (Rosselhoznadzor) uzmanları çalışmalarını tamamladı.
Rusya-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkan Yardımcısı Dmitriy Savelyev, Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve onun şahsında tüm Türk halkına yeni yıl tebriklerini iletti.
Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'nden Binbaşı Maksim Makolin, Suriye semalarında karşılaştıkları ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyon uçaklarını her zaman yakından takip etmeyi başardıklarını söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Primorye bölgesindeki kanser hastası bir çocuğa doğum gününde istediği gibi bir bilgisayar hediye etti.
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