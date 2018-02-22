'Su-57 uçakları Suriye'de caydırıcı etken olabilir'

Rus milletvekili Vladimir Gutenev, yeni geliştirilen Su-57 (Sukhoi T-50) avcı uçağının Suriye'ye gönderilmiş olması ihtimalini dışlamadığını söyledi. Gutenev, bu uçakların Suriye'deki varlığının ülkenin hava sahasına periyodik olarak giren bazı ülke uçakları için caydırıcı faktör olabileceğini belirtti.

Rusya parlamentosu alt kanadı Duma'nın Ekonomi Politikası Komisyonu Başkanı Yardımcısı Vladimir Gutenev, Sputnik'e, Rusya'nın 5. nesil Su-57 (Sukhoi T-50) avcı uçağının Suriye'ye gönderilmiş olabileceği yönündeki haberleri değerlendirdi.

'TAKDİR EDİLESİ'

Komisyon Başkanı Yardımcısı, bu bilgiyi 'dışlamadığını ve takdirle karşıladığını' söyledi. © Fotoğraf: DHA DSG’den ‘Türk uçakları Midanki barajını bombalıyor’ iddiası

'KESİNLİKLE DOĞRU ADIM'

Yeni Rus uçaklarının Suriye'deki varlığını 'kesinlikle doğru bir adım' diye niteleyen Gutenev, "Uçakların savaş ve rekabet koşullarında test edilmesi önemli" diye konuştu.

Gutenev, yeni Rus uçağının Suriye'deki varlığının, 'ülkenin hava sahasına periyodik olarak giren bazı ülkelerin uçakları için' caydırıcı faktör olabileceğini belirtti.

SÜPER MANEVRA, DÜŞÜK RADAR GÖRÜNÜRLÜĞÜ

Süper manevra kabiliyetine ve düşük radar görünürlüğüne sahip olan 5. nesil Su-57 avcı uçağı ilk kez 2010'da havalandı.

Daha önce Rusya Birleşik Uçak Şirketi (UAC) Başkanı Yuriy Slyusar, 12 uçaktan oluşacak ilk grubun gelecek yıl orduya teslim edilmesinin beklendiğini duyurmuştu.