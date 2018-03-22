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    Vladimir Putin & Aleksis Çipras

    Çipras, Putin’i arayıp tebrik etti: Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki pozisyonu görüşüldü

    © Sputnik/ Sergey Guneev
    Rusya
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    Konu:
    Rusya’da ‘Vladimir Putin’li yeni dönem (12)
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    Kremlin’den yapılan açıklamada Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın, dördüncü dönem başkanlığa seçilen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i telefonla arayarak tebrik ettiği belirtildi. Yunanistan Başbakanlığı da tarafların Türkiye’nin Doğu Akdeniz'deki poziyonuna değindiğini belirtti.

    AB zirvesi 23 Şubat 2018 Angela Merkel Aleksis Çipras Boyko Borisov
    © REUTERS/ Yves Herman
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    Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Çipras, Putin’i arayarak seçimdeki zaferi için tebrik etti. Görüşmede ikili ilişkiler, Putin’in ABD Başkanı Donald Trump’la yaptığı telefon konuşması, Avrupa’da güvenlik ve doğu Akdeniz Havzası’ndaki durum ele alındı.

    Kuzey Kore lideri Kim Jong-un
    © REUTERS/ Damir Sagolj
    Kuzey Kore'den Putin'e seçim tebriği
    İngiltere’nin Rus askeri istihbaratında çalışırken İngiliz dış istihbarat servisi MI6'ya bilgi sızdıran eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Yuliya Skripal'in zehirlenmesiyle ilgili Rusya’ya yönelttiği suçlamalar da tarafların değindiği konular arasındaydı.

    Putin de Çipras’ı Rusya’ya davet etti.

    Yunanistan Başbakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise "Görüşmede liderler ikili ilişkileri, Rusya ile Avrupa ilişkilerine dair önemli konuları, özellikle de Türkiye’nin pozisyonuna dikkat vererek Doğu Akdeniz Havzası’ndaki durumu ele aldı" ifadeleri kullanıldı.

    Konu:
    Rusya’da ‘Vladimir Putin’li yeni dönem (12)

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    Etiketler:
    Yuliya Skripal, Vladimir Putin, Aleksis Çipras, İngiltere, Doğu Akdeniz, Yunanistan, Rusya
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