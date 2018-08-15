Rusya: BM, Beyaz Miğferler'le ilgili dezenformasyon kampanyasını destekliyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, BM'nin ‘yardım örgütü' olduğu ileri sürülen ancak terör örgütleriyle bağlantısı ortaya çıkarılan Beyaz Miğferler grubunu Suriye'den tahliye etmesini büyük bir hata olarak nitelendirdi.

Zaharova, BM'nin böylece grubun Suriye'deki rolü ile ilgili dezenformasyon kampanyasına destek verdiğini ifade etti.

Haftalık basın toplantısında konuşan Zaharova, "Basındaki BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin, kendilerini yardım kuruluşu olarak tanıtan ancak aslında birçok ülkenin Suriye'de yürüttüğü hibrit enformasyon ve propaganda savaşının aracı olan Beyaz Miğferler'den tahliye edilmesi operasyonunda yer aldığı haberlerine dikkat verdik. BM, böylece Suriye'deki ‘bu korkusuz insani görevlilerin' yürüttüğü dezenformasyon kampanyasına destek veriyor" ifadelerini kullandı.

Zaharova Suriye'nin Deraa kentinde uzlaşmaya varılamayan muhalif grupların Suriye'nin kuzeyine tahliyesinin de tamamlandığını ifade etti ve "Suriye'de durum ısrarlı bir şekilde iyileşme yönünde gelişiyor" dedi.

İsrail basını, yaklaşık 800 üyenin Golan Tepeleri'nden Ürdün'e götürüldüğünü yazmıştı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert de, 400'den fazla Beyaz Miğfer üyesinin tahliyesini memnuniyetle karşıladıklarını ifade etmişti.

Suriye hükümeti tahliye operasyonunu İsrail ve onun maşaları tarafından gerçekleştirilen, suç niteliğinde bir operasyon olarak nitelendirmişti.