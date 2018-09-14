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20:07 14 Eylül 2018
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    Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile Berlin'de ortak basın toplantısı düzenledi.

    Rusya'nın İdlib'de savaş suçu işlediği iddialarına Lavrov'dan yanıt

    © REUTERS / Fabrizio Bensch
    Rusya
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    Fransa yönetiminin İdlib'deki gelişigüzel bombardımanların 'savaş suçu' sayılması gerektiği yönündeki açıklamasını değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Askeri faaliyetlerimiz sırasında her zaman uluslararası hukuk normlarına göre hareket ediyoruz" dedi.

    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
    © Sputnik /
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    Berlin'de Alman mevkidaşı Heiko Maas ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a Fransız mevkidaşının sözleri soruldu.

    Öncesinde Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Rusya ve Suriye'nin İdlib'deki operasyonları hakkında "İdlib şehrine yapılan gelişigüzel bombardıman savaş suçu sayılmalı" demişti.

    "Savaş suçlarıyla ilgili uluslararası hukuk, uluslararası insan hukuku tarafından belirlenen prosedürler var ve bunlara uyulması gerekir'' yanıtını veren Lavrov, "Askeri eylemler gerçekleştirirken her zaman uluslararası hukuk normlarına göre hareket ediyoruz" vurgusu yaptı.

    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
    © REUTERS / Maxim Shemetov
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    'HER TÜRLÜ DURUMU İSTİŞAREYE HAZIRIZ'

    Rusya'nın, Suriye'de, meşru Suriye hükümetinin daveti üzerine bulunduğunu anımsatan Lavrov, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Bir kez daha söylüyorum; her türlü durumu istişare etmeye hazırız, ancak bunu söylem düzeyinde ve 'büyük ihtimalle' yaklaşımıyla değil, somut şekilde ve esas itibarıyla yapmak istiyoruz."

    'İDLİB'DE GÜVENLİ BÖLGE KURULMASI VE İNSANİ KORİDOR AÇILMASI İÇİN TÜRKİYE'YLE ÇALIŞIYORUZ'

    Raco, ÖSO
    © Fotoğraf : DHA
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    İdlib'de güvenli bölgeler oluşması ve insani koridor açılması için Türkiye'yle birlikte çalışma yürüttüklerini aktaran Rus bakan, şunları söyledi:

    "Bu konuda çok yapıcı bir işbirliği yapan Türk partnerlerimizle birlikte ılımlı muhalif gruplar ve hükümet güçleri arasında yerel anlaşmalar yapılmasını teşvik ediyoruz ve siviller için insani koridorlar açılması ve güvenli bölgeler kurulması yönünde çalışıyoruz."

    Etiketler:
    insani koridor, güvenli bölge, savaş suçu, Jean-Yves Le Drian, Heiko Maas, Sergey Lavrov, Türkiye, Fransa, Almanya, İdlib, Suriye, Rusya
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