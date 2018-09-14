Rusya'nın İdlib'de savaş suçu işlediği iddialarına Lavrov'dan yanıt

Berlin'de Alman mevkidaşı Heiko Maas ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a Fransız mevkidaşının sözleri soruldu.

Öncesinde Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Rusya ve Suriye'nin İdlib'deki operasyonları hakkında "İdlib şehrine yapılan gelişigüzel bombardıman savaş suçu sayılmalı" demişti.

"Savaş suçlarıyla ilgili uluslararası hukuk, uluslararası insan hukuku tarafından belirlenen prosedürler var ve bunlara uyulması gerekir'' yanıtını veren Lavrov, "Askeri eylemler gerçekleştirirken her zaman uluslararası hukuk normlarına göre hareket ediyoruz" vurgusu yaptı.

'HER TÜRLÜ DURUMU İSTİŞAREYE HAZIRIZ'

Rusya'nın, Suriye'de, meşru Suriye hükümetinin daveti üzerine bulunduğunu anımsatan Lavrov, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir kez daha söylüyorum; her türlü durumu istişare etmeye hazırız, ancak bunu söylem düzeyinde ve 'büyük ihtimalle' yaklaşımıyla değil, somut şekilde ve esas itibarıyla yapmak istiyoruz."

'İDLİB'DE GÜVENLİ BÖLGE KURULMASI VE İNSANİ KORİDOR AÇILMASI İÇİN TÜRKİYE'YLE ÇALIŞIYORUZ' © Fotoğraf : DHA ‘Türkiye'nin planı ÖSO'yu İdlib'e yerleştirmekse bu sağlıklı sonuçlar doğurmaz'

İdlib'de güvenli bölgeler oluşması ve insani koridor açılması için Türkiye'yle birlikte çalışma yürüttüklerini aktaran Rus bakan, şunları söyledi:

"Bu konuda çok yapıcı bir işbirliği yapan Türk partnerlerimizle birlikte ılımlı muhalif gruplar ve hükümet güçleri arasında yerel anlaşmalar yapılmasını teşvik ediyoruz ve siviller için insani koridorlar açılması ve güvenli bölgeler kurulması yönünde çalışıyoruz."