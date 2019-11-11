Lavrov: İdlib’deki gerginliğin sona ermesi için Türkiye teröristlerle muhalifleri birbirinden ayırmalı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye’nin İdlib’deki gerginliğin sona erdirilmesi için sorumluluklarını yerine getirmesi ve El Nusralı (Fetih el Şam) teröristlerle Suriyeli muhalifleri birbirinden ayırması gerektiğini ifade etti.

Ermenistan ziyareti sırasında konuşan Sergey Lavrov, “Terörün kökü, Suriye’nin neredeyse her yerinde temizlendi. İdlib’de bir gerginlik noktası kaldı. Bunun da Rusya ile Türkiye arasındaki anlaşma çerçevesinde ortadan kaldırılması gerekiyor. Ancak bunun için Türkiye sorumluluklarını yerine getirmeli ve vatansever muhaliflerle; şeklini, ismini değiştiren ancak özü aynı olan El Nusralı teröristleri birbirinden ayırmalı” ifadelerini kullandı.

‘Fırat’ın doğusundaki gerginliğin sebebi ABD’nin gayrimeşru varlığı’

Suriye’de Fırat’ın doğusunda da ikinci bir gerginlik noktası bulunduğunu kaydeden Lavrov, bunun nedeninin büyük ölçüde ABD’nin ‘kesinlikle gayrimeşru’ olan varlığını sürdürmesi olduğunu ifade etti.

‘Suriye’nin başına gelenler, Batı’nın maceralarının neticesi’

Suriye’de terörle mücadelenin Rusya, Türkiye ve İran ’ın ortak çabalarıyla devam ettiğini de vurgulayan Lavrov, “Türkiye ve İran’la terör tehdidini ortadan kaldırmak için çalışıyoruz. Bunun için yalnızca askeri eylemler değil, uluslararası hukuk ve teröristlerin yasalar çerçevesinde kovuşturulması gibi yöntemler de dahil olmak üzere başka yollar da gerekiyor” dedi.

Lavrov, Suriye’nin bugün karşılaştığı terör tehdidinin Batılı ülkelerin Ortadoğu ve Afrika’nın kuzeyindeki maceraları neticesinde meydana geldiğini ekledi.

Lavrov, “Suriye’yi Irak ve Libya’nın üzücü akıbetine sürüklemek istediler. Irak macerasının sonucu IŞİD’in kurulması oldu, zira IŞİD, ABD’nin Irak’taki hapishanelerden serbest bıraktığı kişilerce kuruldu. Ancak meşru Suriye hükümetinin talebi doğrultusunda bu terör hastalığını durdurduk” dedi.