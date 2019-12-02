Rus askeri polisleri Rakka ve Halep’te devriyeye devam ediyor

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Başkanı Yuriy Borenkov, Rus askeri polislerinin Halep ve Rakka’da Türkiye sınırı boyunca devriye görevine devam ettiğini söyledi.

Gazetecilere konuşan Borenkov, “Rus askeri polisleri Rakka ve Halep vilayetlerinde devriyeye devam ediyor” dedi.

‘Devriye sahası genişletiliyor’

Rus Mi-8 helikopteri pilotu İvan Svetlakov ise Rus askeri polislerinin Halep’in kuzeyindeki hava devriye sahasını genişlettiğini ifade etti.

Svetlakov, “Uçuşlar daha sık ve daha fazla yapılmaya başlandı, bu nedenle devriye alanı genişletiliyor. Rus askeri polislerinin güvenliğini sağlıyor, askeri konvoya eşlik ediyoruz” dedi.