Rus Büyükelçi: Rusya NATO’yu tehdit etmiyor ve ilişkileri gözden geçirmeye çağırıyor

Rusya’nın İngiltere Büyükelçisi Andrey Kelin, yarın Londra’da başlayacak olan NATO zirvesi öncesinde Rusya’nın ittifaka üye olan ülkelerle ilişkilerindeki mevcut durumun gözden geçirilmesi çağrısında bulundu.

İngiliz televizyon kanalı Channel 4’e konuşan Kelin, Rusya’nın NATO ülkeleri ile ilişkilerindeki mevcut durumun gözden geçirilmesi çağrısında bulundu.

Kelin, “Mesajımız çok basit. Gelin mevcut durumu gözden geçirelim, zira Rusya NATO’yu tehdit etmiyor” diye konuştu.

Rusya ile Batı ülkeleri arasındaki ihtilafın ‘Moskova’nın Washington, Londra ve diğer ülkeler tarafından yürütülen politik çizginin bir dizi konusunu takip etmeye hazır olmadığından’ oluştuğuna dikkat çeken Kelin, Rusya’nın ‘kendi çıkarları’ olduğunu, fakat söz konusu çıkarların ‘ciddi askeri konularla’ alakalı olmadığını vurguladı.

Rus tehdidinin olmadığınının kanıtının Rusya’nın kendi batı sınırlarındaki askeri gücünü arttırmaması olduğunu dile getiren Rus Büyükelçi, bu arada Rusya’nın NATO’nun eylemlerini izlediğini ve onlara tepki verdiğini ifade etti.