Putin: Rusya silahlanma yarışıyla ilgilenmiyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın silahlanma yarışıyla ilgilenmediğini ve şu anda bulunmadıkları yerlere füze yerleştirme niyetinin olmadığını belirtti.

Askeri konuların görüşüldüğü toplantıda konuşan Putin “Rusya’nın silahlanma yarışıyla ilgilenmediğini ve şu anda bulunmadıkları yerlere füze yerleştirmeyeceğini bir kez daha vurgulamak istiyorum” dedi.

Putin, ABD’nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) Anlaşması’ından çekilmesiyle ilgili durumun ve potansiyel tehditlere karşı alınacak önlemlerin de değerlendirileceğini kaydetti.

'Sadece Fransa yanıt verdi'

Rusya lider, Avrupa ve diğer bölgelerde orta ve kısa menzilli füzelerin konuşlandırılmasına moratoryum uygulanması teklifine sadece Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un yanıt verdiğini söyledi.

Bu durumun kendilerini tehditlere karşı korumak için önlem almaya ittiğini belirten Putin, “Bilindiği gibi, orta ve kısa menzilli füzelerin konuşlandırılması moratoryumunu tek taraflı olarak duyurmuş, Avrupa ve ABD’ye de buna katılmaları önerisinde bulunmuştuk. Önerimize sadece Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yanıt verdi, diğer ortaklardan herhangi bir tepki yok” ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, INF’nin yürürlükten kalkması sonrası NATO ülkeleri de dahil olmak üzere bir dizi ülkeye yazı göndererek orta ve kısa menzilli füze yerleştirme moratoryumu uygulama önerisinde bulunmuştu.