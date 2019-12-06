Sıcak hava Rusya'nın doğusunu etkiliyor: 50'den fazla ayı köyü istila etti

Rusya'nın doğusundaki Çukotka'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, 50'den fazla kutup ayısının bir köyü istila etmesine neden oldu.

Rusya'nın Uzak Doğu Bölgesi'ndeki Çukotka'ya bağlı Rırkarpiy köyü, küresel ısınmanın olumsuz koşullarıyla bir kez daha karşı karşıya kaldı. Normalde köyün 2.2 kilometre uzağındaki Schmidt burnunda yaşaması gereken ayılar sıcak hava nedeniyle köyden ayrılmıyor.

Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) Rusya şubesinden yapılan açıklamaya göre buz tabakasının ince olması nedeniyle denizde avlanamayan 56 kutup ayısı yiyecek bulmak için Rırkarpiy köyünü istila etti.

'Ayıların neredeyse tamamı zayıf'

Rırkarpiy köyündeki 'Ayı Devriye Programı' sorumlusu Tatyana Minenko, 56 kutup ayısı arasında hem yetişkinlerin ve genç ayıların, hem de dişi ayı yavrularının olduğunu belirterek, neredeyse tamamının zayıf olduğuna dikkat çekti.

Köydeki tüm toplumsal etkinlikler iptal edilirken devriye ekipleri, insanların ve ayıların karşı karşıya gelmelerini önlemek için kreş ve okul çevresinde nöbet tutuyor.

'Bu duruma adapte olmalıyız'

WWF Rusya Arktik'in Biyolojik Çeşitliliğini Koruma Projeleri Koordinatörü Mihail Stişov, “Buz tabakası yeterli kalınlıkta olsaydı en azından ayıların bir kısmı denize giderek avlanırdı. Ancak şimdilik kıyı boyunca yiyecek aramaya devam edecekler. İnsanların ve ayıların yaralanmaması için bu duruma adapte olunması gerekiyor” dedi.

Daha önce uzmanlar, kutup ayılarının varlığı nedeniyle 700 köylünün başka bir bölgeye tahliye edilmesi gerektiğini söylemişti. Köyün tahliyesi konusunda referandum yapılması da önerilmişti.