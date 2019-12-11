Lavrov: Zelenskiy'in Ukrayna'nın güneydoğusundaki savaşı sonlandırmasını bekliyoruz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, pazartesi günü Paris'te 'Normandiya Dörtlüsü' liderlerinin düzenlediği zirveye ilişkin değerlendirmede bulundu.

Lavrov, gazetecilere yaptığı açıklamada "Devlet Başkanı Zelenskiy'in seçim öncesindeki savaşı ve ölümleri durdurma ve tüm Ukrayna topraklarında barışı sağlama yönündeki vaatlerine tam olarak uymasını bekliyoruz. Bu, Paris'te görüşülen Minsk anlaşmalarını uygulamakla mümkün" ifadelerini kullandı.

Rus bakan, Washington'ın Ukrayna liderliğini Minsk önlem paketini uygulamak zorunda olduğu konusunda ikna ederek Ukrayna'ya kalıcı barışın getirilmesine yardımcı olabileceğini kaydetti.

Lavrov, Washington'ı eski Ukrayna Özel Temsilcisi Kurt Volker'ın yürüttüğü politikaları sürdürmeme konusunda uyardı.

En son 2017 yılında Washington'a gelen Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, dünkü ziyaretinde ABD Dışişleri Bakanlık binasında ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile görüşmüştü.

Görüşmede, Ukrayna ve Kırım da dahil olmak üzere birçok mesele ele alınmıştı.