Rusya ile Türkiye'nin 15. ortak devriyesi gerçekleşti

Rus askeri polisleri ile TSK, Suriye’nin kuzeydoğusunda Kamışlı’nın birkaç kilometre batısındaki sınır bölgesinde 15. ortak devriye görevini gerçekleştirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Rus askeri polisleri ve Türk askerleri Kamışlı'nın birkaç kilometre batısındaki sınır bölgesinde 15. ortak devriye görevini tamamladı.

Şeyrek köyündeki geçiş noktasından başlayan devriye, 30 kilometrelik bir alandaydı ve 1.5 saat sürdü.

Rus Hava Kuvvetleri helikopterleri de havadan devriye yaptı.

Tigr, BTR-80 ve Kirpi zırhlı araçlarının aralarında olduğu sekiz aracın yer aldığı devriyede iki taraftan yaklaşık 50 asker görevdeydi.

Rus Orlan-10 insansız hava aracı da konvoyu havadan izledi.