Rusya Başbakan Yardımcısı Borisov, Esad'la görüşmek üzere Şam'a gitti

Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la görüşmeyi de kapsayan iki günlük ziyaret için Suriye'ye gitti.

Borisov'un ofisinde yapılan açıklamaya göre Başbakan Yardımcısı, iki günlük ziyaret için bugün Şam'a gitti.

Rusya-Suriye hükümetlerarası komisyon toplantısı öncesi yapılacak ziyarette Borisov, Devlet Başkanı Beşar Esad'ın yanı sıra Cumhurbaşkanlığı İşleri Bakanı Mansur Azzam ve Dışişleri Bakanı Velid Muallim'le de görüşecek.

Görüşmelerde Rusya tarafından kiralanan Tartus limanının işleyişi, narenciye, zeytin ve zeytinyağı gibi Suriye tarım ürünlerinin Rusya'ya sevkiyatı ile Suriye'de buğday ihracatı ele alınacak.

Rusya ile Suriye, 18 Ocak 2017'de Tartus Limanı'nın Rus güçleri tarafından kullanılmasına yönelik 49 yıllık anlaşma imzalamıştı.

Anlaşma çerçevesinde genişletilen tesiste nükleer gemiler de dahil olmak üzere, aynı anda 11 Rus gemisinin bulunması öngörülüyor.