Rusya, WADA’nın dört yıllık yasak kararına itiraz edecek

Rus basınına konuşan RUSADA Gözetim Komitesi Başkanı Aleksandr İvlev’in açıklamasına göre, bugün yapılan komite toplantısında WADA’nın kararının CAS’a taşınması konusunda anlaşıldı.

İvlev, “WADA’nın kararını kabul etmeme kararı aldık” dedi.

WADA, Rusya’nın 4 yıl boyunca uluslararası spor müsabakalarından men edilmesi kararı almıştı.

Karar, Rusya’nın ocak ayında Moskova’daki bir dopingle mücadele laboratuvarından WADA’ya değiştirilmiş veri sunduğu iddiasının ardından gelmişti.

Putin, toplu ceza kararının ‘temiz spor’ endişesi nedeniyle değil de ‘sporun çıkarları ve olimpiyat hareketiyle bir ilgisi olmayan siyasi bir karar’ olduğu değerlendirmesini yapmıştı.