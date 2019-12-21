Bogdanov, Suriye'nin Rusya Büyükelçisi'yle Ortadoğu'daki durumu görüştü

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Suriye’nin Rusya Büyükelçisi Riyad Haddad ile Moskova’da Suriye ve Ortadoğu’daki durumu görüştü.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan görüşmeyle ilgili yapılan açıklamada, "Özelde Suriye, genelde ise Ortadoğu bölgesindeki gelişmelerle ilgili ayrıntılı bir görüş alışverişi yapıldı" ifadelerine yer verildi.

Taraflar ayrıca, 23-25 Aralık tarihleri arasında Moskova’da yapılması planlanan Rusya-Suriye ticaret, ekonomi, bilimsel ve teknik işbirliği komisyonu toplantısı için yapılan hazırlıkları da ele aldı.