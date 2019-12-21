'Moskova yaptırımlardan bağımsız olarak ekonomi projelerini hayata geçirmeye devam edecek'

ABD'nin bugünden itibaren resmen yürürlüğe giren, Kuzey Akım-2 ve Türk Akım projelerinin yapımı ile ilgili kişi ve şirketleri hedef alan yaptırımları ile ilgili açıklama yayınlayan bakanlık, Moskova’nın herhangi bir yaptırıma bağlı kalmaksızın ekonomi alanındaki projelerini hayata geçirmeye devam edeceğini vurguladı.

Açıklamada, "ABD’nin, Rusya’nın çoktandır alışık olduğu yaptırımları kendi müttefiklerine uygulamaya başlayarak dış politikadaki sınır çizgisini nasıl aştıklarını ilgiyle izliyoruz. ‘Avrupa’nın enerji güvenliğinin korunması’ bölümünün yer aldığı, 20 Aralık tarihli ABD’nin 2020 askeri ihtiyaç giderleri yasasında öngörülen de bu" ifadelerine yer verildi.

İlgili bölüm başlığının ‘kesinlikle yanıltıcı’ olduğu dikkat çekilen açıklamada, şöyle denildi:

"Aslında Avrupalıların uygun fiyatlı enerji kaynaklarının kesintisiz olarak sağlanması için yardım edilmesi değil, onların Rusya’daki garantili kaynakların tedarikinden mahrum bırakılması söz konusu. Rus ihracatına zarar verme arzusunun yanı sıra Avrupa’ya, Rusya’daki boru sevkiyatlarına göre çok daha pahalıya gelen Amerikan likit gazının dayatılması söz konusu. Sonuç olarak Avrupa her türlü zararlı çıkıyor."

Washington’dakilerin jeopolitik hırslar ve ticari kar uğruna NATO’daki yakın müttefiklerine dahi acı göstermeyeceklerine karar verdikleri belirtilen açıklamada, "Rusya herhangi bir yaptırıma bağlı kalmaksızın ekonomi alanındaki projelerini hayata geçirdi ve geçirmeye devam edecek. Ancak Washington’un talimat verircesine kendi ekonomik çıkarlarını unutup ABD’nin enerji alanını itiraz etmeden finanse edilmesini talep ettikleri, Almanya gibi Avrupa ülkelerinin gerçekten ne derece egemen olduklarını görmeyi merak ediyoruz" vurgusu yapıldı.