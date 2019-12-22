Rus ordusuna ait uçaklar Suriye'de iki hava devriyesi gerçekleştirdi

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi'nden yapılan açıklamada, Rus ordusuna ait uçakların Suriye'de iki hava devriyesi düzenlediği ifade edildi.

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi'nin Başkanı Tümgeneral Yuriy Borenkov, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'ne ait uçakların Suriye'de iki güzergâhta devriye gezdiğini söyledi.

Borenkov, hava devriyelerinin Umm Mial-Metras-Ayn İsa-Mamburka trafo merkezi ile Kamışlı-Tell eş Şur Garbi-Mamburka trafo merkezi-Tell eş Şur Garbi-Kamışlı güzergâhlarında düzenlendiği belirtti.

Borenkov, Rus ordusunun çabalarıyla Rusya ve Türkiye arasında 22 Ekim'de Soçi'de varılan mutabakat hükümlerinin uygulanmaya devam edildiğini hatırlattı.

Borenkov, Rus askeri polisinin Haseke ve Halep'te Suriye-Türkiye sınırındaki bazı güzergâhlarda devriye faaliyetlerine devam ettiğini de ekledi.