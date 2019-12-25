Putin: Stalin, Hitler ile doğrudan iletişim kurarak adını lekelemedi

Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya Savunma Bakanlığı'nda her yıl düzenlenen ve Federasyon Konseyi ve Devlet Duması üyelerinin katılımıyla gerçekleşen savunma alanındaki çalışmaların değerlendirildiği toplantıda yaptığı konuşmada, "Stalin, ona yaklaşımınız nasıl olursa olsun, (Adolf) Hitler'le doğrudan iletişim kurarak adına leke getirmedi. Onunla görüşmedi. Ancak Avrupa'nın en büyük devletlerinin liderleri bunu yaptı" dedi.

1934 yılından itibaren birçok Avrupa ülkesinde Nazi Almanyası ile işbirliğinin yasal temelinin yaratılmaya başladığını hatırlatan Putin, "Bu ülkelerin liderlerinin büyük bir çoğunluğu Hitler’le bire bir görüşerek bir çok belgeye imzalarını attılar" dedi.