Putin: Yeni tip koronavirüs konusunda Çin’e yardıma hazırız

Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Çin Halk Cumhuriyeti’ndeki koronavirüs salgını nedeniyle Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’e gönderdiği telgrafta, bu acıyı yaşayan herkesin tüm samimiyetle acılarını paylaştığı, tüm hastalara da acil şifalar dilediği ifade edildi.

Rusya lideri, Çin yönetiminin aldığı kararlı tedbirler sayesinde salgının durdurulacağı, verdiği zararın da en aza indirileceğinden emin olduğunu söyledi.

Açıklamada, “Rusya Devlet Başkanı, dost Çin halkına gereken yardımı sağlamaya hazır olduğunu ifade etti ve Rus yetkili kurumların, bu ortak tehdidin hızla üstesinden gelmek için ilgili Çin kurumları ile en yakın işbirliğine odaklandığını bildirdi” dendi.