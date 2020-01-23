Duma, Putin’in anayasada düzenlemeye yönelik tasarısını ilk oturumda kabul etti

Duma’ya pazartesi günü anayasa sisteminin temellerini, insan ve vatandaşlık hakları ile özgürlüklerini güçlendiren hükümlerin geliştirilmesine ilişkin yasa tasarısı sunuldu. Duma, tasarıyı ilk oturumda kabul etti.

Putin şu düzenlemeleri teklif etti:

Devlet görevlileri için (başbakan, bakanlar ve valiler dahil) yabancı vatandaşlığa ve yurtdışında oturum iznine sahip olmama önkoşulunun anayasa ile sabitlenmesi.

Devlet başkanlığı adaylığı için koşulların daha sıkı hale getirilmesi: Adaylar Rusya’da en az 25 yıl yaşamış olmalı ve yabancı vatandaşlığa sahip olmamalı.

yaşamış olmalı ve yabancı vatandaşlığa sahip olmamalı. Devlet başkanının iki dönemden fazla görev yapamayacağına yönelik hükümdeki ‘arka arkaya’ koşulunun kaldırılması: Tasarı ile bir Rusya vatandaşı, toplamda iki dönemden fazla devlet başkanı olarak görev yapamayacak.

Başbakan, vekil ve bakanları Duma tayin edecek

Duma’ya başbakan, vekiller ve bakanları yalnızca onaylama değil, tayin etme yetkisinin verilmesi.

(Parlamentonun üst kanadı) Federasyon Konseyi ’ne yeni yetkiler verilmesi: Devlet Başkanı güvenlik güçleri kurumlarının yöneticilerinin atanması konusunda parlamentonun üst kanadının onayını almalı.

’ne yeni yetkiler verilmesi: Devlet Başkanı güvenlik güçleri kurumlarının yöneticilerinin atanması konusunda parlamentonun üst kanadının onayını almalı. © AFP 2019 / DMITRY ASTAKHOV Rus Hükümeti 101: Nasıl çalışır ve neler değişecek? 19’dan 11’e düşürecek.

düşürecek. Anayasa Mahkemesi’ne, devlet başkanının talebi doğrultusunda, vali tarafından onaylanıncaya kadar bölge yasalarının anayasaya uygun olup olmadığını denetleme hakkı verilmesi.

Danıştay’ın statüsünün güçlendirilmesi. Böylelikle devlet kurumlarının kararlaştırılan biçimde işleyiş ve etkileşimini, iç ve dış politikanın başlıca yönelimleri ile devletin sosyal ve ekonomik gelişim önceliklerinin belirlenmesini sağlanmaya yönelik bir kurum olacak.

Veto hakkı düzenleniyor

Anayasanın Rusya’da uluslararası hukukun öncelikli oluşu hakkındaki 15. maddesi nde bir değişikliğe gidilmemesi, aynı zamanda 79. maddede devletlerarası organlarca varılan kararların ‘Rusya anayasasına aykırı olmaları halinde’, uygulanamaz olacaklarının belirtilmesi. Bu tür kararların uygulanabilir olup olmadığına Anayasa Mahkemesi karar verecek.

nde bir değişikliğe gidilmemesi, aynı zamanda devletlerarası organlarca varılan kararların ‘Rusya anayasasına aykırı olmaları halinde’, uygulanamaz olacaklarının belirtilmesi. Bu tür kararların uygulanabilir olup olmadığına Anayasa Mahkemesi karar verecek. Devlet başkanının veto hakkı üzerinde değişikliğe gidilmesi: Mevcut anayasa ile devlet başkanı 14 gün içinde parlamentonun kabul ettiği bir kararı veto edebiliyor, ancak parlamentonun iki kanadının bu vetoyu kabul etmeme hakkı var. Bu durumda devlet başkanı yasayı yedi gün içinde imzalamak zorunda. Getirilmek istenen düzenlemeyle devlet başkanına belirlenen süre içinde (süre belirtilmiyor) söz konusu yasanın anayasaya uygun olup olmadığını Anayasa Mahkemesi’nde tartışmaya açma hakkı verilecek. Mahkeme, anayasaya uygun olduğuna karar verirse, devlet başkanının yasayı üç gün içinde imzalaması gerekecek, imzalamazsa yasa Duma’ya geri götürülecek.

Yasa tasarısı parlamento tarafından kabul edildikten sonra, düzenleme halk oylamasına sunulacak.