Çin'den tahliye edilen yolcuları taşıyan ilk uçak Tümen'e iniş yaptı

Rusya vatandaşlarının ilk grubu Vuhan’dan tahliye edilerek Tümen’e getirildi.

Uçaktakiler koronavirüs nedeniyle 2 hafta karantinada geçirecek. Bu nedenle tahsis edilen bir hastaneyi Rusya Ulusal Muhafızları (Rosgvardiya) koruyacak.

Vuhan’dan Rusya’ya dün iki uçak hareket etti. Rusya Savunma Bakanlığı’na göre, ilk uçakta 80, diğer uçakta ise 64 kişi olmak üzere toplamda 144 kişi bulunuyor.

Первый самолёт ВКС с россиянами, эвакуированными из Ухани, прибыл в Тюмень.



Их поместят в лечебный центр на карантин pic.twitter.com/yt3d8r0lqL — RT на русском (@RT_russian) February 5, 2020

​Gelenlerin 128’i Rusya vatandaşı, 16’sı da Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinden.

Daha önce 147 kişinin tahliyeye onay verdiği belirtilse de ardından Rossiya 24 televizyonu bazı vatandaşların Çin’de kalmaya karar verdiğini aktarmıştı.

'Risk yok'

Rusya Tüketiciyi ve İnsan Sağlığını Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova’ya göre, tahliye edilenler nedeniyle bir virüsün bulaşma riski yok.

Rusya Savunma Bakanlığı ise Tümen’e getirilen 80 kişide virüse rastlanmadığını belirtiyor.

İkinci uçak ise Doğu Askeri Bölgesi’nde yakıt ikmali için durdu ve kısa süre sonra Tümen’e ulaşacak.

Кадры приземления прилетевшего из КНР в Тюмень самолета ВКС РФ



Воздушное судно вылетело из китайского города Ухань и приземлилось сегодня, 5 февраля. Всего на борту находятся 80 россиян. pic.twitter.com/CwPF4u8F6S — Телеканал "Звезда" (@zvezdanews) February 5, 2020

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