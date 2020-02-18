Matviyenko: Rusya, Suriye'de nihai zafer için Türkiye'yle diyaloğa devam edecek

Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenko, Suriye'de teröristlere karşı nihai zaferin kazanılması için Rusya'nın Türkiye ve diğer ülkelerle diyaloğa devam edeceğini söyledi.

Zambiya ziyareti sırasında açıklamalarda bulunan Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, Rusya'nın Suriye'de Türkiye'yle diyaloğunu sürdüreceğini ifade etti.

Matviyenko, "Suriye'de teröristlere karşı nihai zafer elde etmek için Türkiye ve diğer ülkelerle diyaloğa devam edeceğiz. Elbette hiç kimse Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın terörle mücadele etmesini veya ülke topraklarını teröristlerden temizlemesini yasaklayamaz ancak sivil halkın acı çekmemesi için her şeyi yapmalıyız. Suriye'ye barışın gelmesi için Soçi mutabakatlarını uygulamalıyız. Bu zor bir görev ve duygusal açıklamalardan, gerilimi tırmandırmaktan uzak durulmalı" dedi.

Matviyenko, Soçi'de varılan İdlib mutabakatının geçerliliğini yitirmediğini, Rusya ile Türkiye'nin Suriye'de çözüme yönelik müzakerelere devam ettiğini belirtti.

'Hiç kimse İdlib'in yüzde 95'inin teröristlerin kontrolünde bulunduğu gerçeğini kabullenmeyecek'

Soçi mutabakatlarının alternatifi olmadığını kaydederek söz konusu mutabakatların ateşkesi sağlamaya, barışçıl muhalifleri teröristlerden ayırmaya ve gerilimi azaltma bölgesi kurmaya yönelik olduğunu anımsatan Matviyenko, "Zor bir durumla karşı karşıyayız, bu yükümlülükleri üstlenen Türk tarafı henüz başarılı olmadı" diye konuştu.

Matviyenko, Rus ve Türk askerler ile diplomatların sürekli istişare halinde olduğunu da belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: "Elbette hiç kimse, İdlib'in yüzde 95'inin teröristlerin kontrolünde bulunduğu gerçeğini kabullenmeyecek. En başta da Şam, Esad yönetimi. Onlar, topraklarını terör örgütlerinden sonuna dek temizlemek istiyor."

Matviyenko, Astana sürecindeki tarafların Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklediklerini de anımsatarak, Suriye topraklarında sadece Şam tarafından davet edilen ya da uluslararası anlaşmalar kapsamındaki görevleri yerine getirecek olan güçlerin varlık gösterebileceğini ekledi.