Çavuşoğlu: Türkiye ve Rusya, İdlib'le ilgili nihai mutabakat hazırlanması için işbirliğine devam ediyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ve Türkiye'nin İdlib'e ilişkin nihai mutabakat hazırlanması için işbirliğine devam ettiğini söyledi.

Bugün Moskova'da Rus ve Türk heyetleri arasında yapılacak görüşmeler öncesinde İzvestiya gazetesine demeç veren Çavuşoğlu, İdlib sorununun çözümü için yapılan çalışmaları anlattı.

Rusya'yla 2018 tarihli Soçi Mutabakatı'na benzer bir nihai mutabakat sağlanıp sağlanmadığı sorusuna "Daha yapacak çok iş var, Rusya'yla bu konularda aktif şekilde işbirliği yapmaya devam ediyoruz. Nihai yanıtı, heyetlerimizin Moskova'daki görüşmesinden sonra öğreneceksiniz" yanıtını veren Çavuşoğlu, Suriye sorununun Rus-Türk işbirliğini azaltmasına ve ikili ilişkilere etki etmesine izin vermemeleri gerektiğini vurguladı.

Çavuşoğlu, Rus ve Türk heyetler arasındaki temasların yeni bir görüşmeye gerek olup olmadığını göstereceğini kaydetti.

Rusya Dışişleri Bakanı Mihail Bogdanov da, bugünkü görüşmelerin verimli geçmesini umduklarını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, daha önceki bir açıklamasında İdlib'le ilgili temasların sürdüğünü ve tarafların mutabakatları uygulamanın yolunu bulmaya çalıştığını ifade etmişti.