Bogdanov: Putin, Ruhani ve Erdoğan arasındaki görüşmenin mart başında yapılması fikrine katılıyoruz

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov, Rusya lideri Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani’nin arasındaki Suriye konulu üçlü zirvenin, Türk yönetiminin de kabul etmesi halinde mart başlarında Tahran’da yapılabileceğini belirtti.

Rus basınına konuşan Bogdanov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin Suriye’deki çözümü ele alacakları üçlü zirvenin, Türk yönetiminin de kabul etmesi durumunda önümüzdeki mart ayının başlarında İran’ın başkenti Tahran’da yapılması fikrine katıldığını ifade etti.

‘İranlılar ve biz, Türk yönetimi tarafından teyit bekliyoruz’

Bogdanov, “İranlılar Astana formatının garantör ülkelerinin liderleri arasındaki üçlü zirvenin mart başlarında Tahran’da yapılmasını önerdi. Anladığım kadarıyla zamanın bizim için uygun olduğuna dair bir Rusya-İran anlaşması var. Şimdi her şey, Türk partnerlerimizin Erdoğan’ın da katılmasına hazır olmalarına ve bunu kabul etmelerine bağlı” diye konuştu.

Zamanlamanın herkes için uygun olmasının önemine dikkat çeken Bogdanov, “Şimdi hem İranlılar, hem de biz Türk yönetimi tarafından teyit bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

‘İdlib görüşmesi konusunda bilgim yok’

Rus diplomat, Putin ve Erdoğan’ın bu yakınlarda İdlib’deki durumla ilgili ikili görüşme yapıp yapmayacakları yönündeki sorunun karşısında ise, bu konuda bilgisi olmadığını ifade etti.

Astana sürecinin garantör ülkeleri Rusya, Türkiye ve İran liderlerinin arasındaki bir önceki üçlü zirve geçtiğimiz eylülde Ankara’da yapılmıştı. Üç ülke arasındaki temaslar, Kazakistan’ın başkenti Nursultan’da sonuncusu 10-11 Aralk 2019’da yapılan üst düzey Suriye görüşmeleri çerçevesinde de devam ediyor.