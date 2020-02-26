Rus vekilden ABD’nin Rusya ve Türkiye’ye yaptırımlarına yanıt: İran konusundaki gerginliği körüklüyor

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Dışişleri Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, ABD’nin Rusya, Türkiye, Çin ve Irak’a İran füze programına verdiği destekten dolayı yaptırım uygulamasının Tahran’a bir mesaj olarak gördüğünü söyledi. Slutskiy’e göre, yaptırımlar İran konusundaki gerginliği körüklüyor.

Gazetecilere konuşan Leonid Slutskiy, "Çin, Irak, Rusya ve Türkiye’den 13 yabancı kuruluş ve kişilere yönelik getirilen kısıtlamalar yasa dışı, kinik ve yeni bir gerginliği körükleyebilir" ifadelerini kullandı.

'Washington hâlâ yaptırım sopasını sallıyor'

Slutskiy, Washington’ın İran nükleer anlaşmasından tek taraflı olarak ayrıldığını, ancak şimdi de 'yaptırım sopasını' salladığını ifade etti.

Slutskiy, "Viyana’da İran nükleer anlaşması kapsamındaki sorumlulukların yerine getirilmesine ilişkin görüşmeler bağlamında, bu İran’a verilebilecek en iyi sinyal değil" dedi.

Slutskiy’e göre, ABD yaptırımları kendi çıkarlarını dünyaya empoze etmek ve yasalarını sınırları dışında uygulamak için bir araca dönüştürdü.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, İran, Kuzey Kore ve Suriye'ye karşı uygulanan kitle imha silahlarının yayılmasının önlenmesi kanunu kapsamında Çin, Irak, Rusya ve Türkiye'den 13 şirket ve vatandaşa yaptırım kararı alındığını açıklamıştı.