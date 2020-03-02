Peskov: Türkiye'nin Suriye'deki olası yeni kara harekatını konuşmak için Putin-Erdoğan görüşmesini beklemeliyiz

Türkiye'nin Suriye'de yeni kara harekatı düzenleme olasılığına ilişkin açıklamalarda bulunan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bu konuda değerlendirme yapmak için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu hafta yapacağı görüşmenin beklenmesi gerektiğini söyledi.

Gazetecilerle bir araya gelen Dmitriy Peskov'a Rusya'nın Suriye'de Türkiye tarafından düzenlenebilecek olası kara harekatını nasıl önleyebileceği soruldu.

Erdoğan'ın 5 Mart'ta Moskova'ya gelerek Putin'le görüşmesinin planlandığını kaydeden Peskov, "Ordularımız sürekli temas halinde. En önemlisi, biz şu anda Putin ile Erdoğan arasındaki görüşmeye odaklanmış durumdayız" yanıtını verdi.

'Suriye'de Türkiye'yle işbirliğine büyük önem veriyoruz'

Rusya'nın Suriye'de terörle mücadeleye devam etme niyetinde olduğunu ve bu konuda Türkiye'yle işbirliğine büyük önem verdiğini kaydeden Peskov, "Moskova, Soçi mutabakatlarına bağlılığını koruyor, Suriye'nin toprak bütünlüğünü destekliyor ve Suriye'nin BM Güvenlik Konseyi tarafından terör örgütü kabul edilen gruplar da dahil terörle mücadele niyetini destekliyor ve doğal olarak Türk partnerlerle işbirliğine büyük önem veriyor" ifadelerini kullandı.

'İdlib'deki uçuş güvenliği konusunda Rus ordusunun açıklamasını esas alıyoruz'

Peskov, bir soru üzerine Türk ordusunun İdlib'de insansız hava araçlarıyla düzenlediği operasyonlar bağlamında uçuş güvenliği garantisi konusunu değerlendirdi.

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi'nin 'Suriye yönetiminin İdlib üzerindeki hava sahasını kapattıktan sonra Rusya'nın Türk savaş uçaklarının bölgedeki uçuşlarının güvenliğini garanti edemeyeceği' açıklamasını anımsatan Peskov, Kremlin'in bu açıklamayı esas aldığını belirtti.