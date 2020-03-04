Putin: Rusya’da koronavirüsle ilgili kritik bir durum yok

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’da koronavirüsle ilgili durumun kritik düzeyde olmadığını ifade etti.

Hükümet toplantısında koronavirüsle ilgili konuşan Putin, “Tanrıya şükür, henüz ülkemizde kritik bir durum yok. Ancak insanlar gerçek durumu bilmeli. Bu yönde bir bilgilendirme çalışması gerçekleştirilmesini rica ediyorum” dedi.

Putin, Rusya’da koronavirüs vakalarının sayısına ilişkin yalan haberlerin yurtdışı kaynaklı oluğunu, bu tarz iddialarla halk arasında panik oluşmasının amaçlandığını ifade etti.

Golikova: Rusya, koronavirüse karşı aşı üzerinde çalışıyor

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova ise şu anda Novosibirsk’teki Federal Bilim Merkezi Vektör tarafından yeni tip koronavirüse karşı aşı geliştirme çalışmalarının yürütüldüğünü belirtti.

Golikova, aşı geliştirme çalışmalarını olabildiğince hızlandırmaya çalıştıklarını da ekledi.

Peskov: Virüsün Putin’e bulaşmasının önlenmesi için gerekli tedbirler alınıyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Putin’in koronavirüsten korunmasına karşı gerekli tüm önleyici tedbirlerin alındığını belirtti.

Peskov, “Koronavirüsün devlet başkanına ulaşmasının önlenmesi adına gerekli her şey yapılıyor. Aslında burada söz konusu olan, Rusya’nın herhangi bir vatandaşının da alabileceği sıradan önleyici hijyen tedbirleri” dedi.