Kremlin: Putin'le Erdoğan İdlib'i baş başa görüşecek

Kremlin, Suriye'nin İdlib vilayetindeki gerilimi dindirecek bir çözüm bulmak adına bugün bir araya gelecek olan Rusya lideri Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Moskova'daki görüşmesinin 'bire bir gerçekleştileceği' açıklamasını yaptı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın Moskova'da gerçekleşecek görüşmesinin formatına ilişkin, "Görüşmenin 'bire bir' formatında yapılması planlandı, ancak gerekmesi halinde sınırlı sayıda yetkilinin katılımı da olacak" dedi.

Ayrıca Peskov, Türk mevkidaşı ile görüşmeden önce Rusya liderinin uluslararası bir telefon görüşmesinin olacağını da ekledi.