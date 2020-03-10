Moskova'da 4 kişide daha koronavirüs tespit edildi

Moskova'daki Yeni Koronavirüs Enfeksiyonu Önleme ve Mücadele Merkezi, 3'ü Moskova kent merkezinde ve 1'i Moskova Bölgesi'nde olmak üzere 4 kişiye yeni tip koronavirüs bulaştığının belirlendiğini açıkladı.

Merkezin açıklamasına göre, yapılan tıbbi incelemeler bu kişilerden 3'ünün son 2 hafta içinde İtalya'yı ziyaret ettiğini gösterdi. Moskova Bölgesi'ndeki kişinin ise kısa süre önce Zürih'ten geldiği kaydedildi.

Tanı konulan hastaların hastaneye kaldırıldığını belirten merkez, 3 hastanın temasta bulunduğu kişilerin tespit edildiğinin ve 36 kişide koronavirüs testi yapıldığının altını çizdi.