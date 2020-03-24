Rus elçi Antonov'dan HRW Başkanı Roth'a Rusya'daki koronavirüs çalışmaları hakkında dezenformasyon yapmama çağrısı

Roth, Twitter'dan yaptığı açıklamada Rus hükümetinin zengin Rusların solunum cihazlarını toplu şekilde satın almalarını engellemek için hiçbir şey önlem almadığını öne sürmüştü. Roth, mesajında The Moscow Times'ta yer alan bir yazıya atıfta bulunmuştu.

Roth'ın iddialarına elçiliğin Facebook hesabından yanıt veren Antonov, "Zamanında alınan önlemler, bu yeni küresel tehdide HRW'nin geleneksel olarak eleştirmekten kaçındığı ülkelerden daha etkili şekilde karşı koymamızı sağladı" ifadelerini kullandı.

Antonov, Roth'a Moskova Bölgesi'ne bağlı Kommunarka kentinde koronavirüs hastalarının tedavi edildiği 40 no'lu hastanenin Başhekimi Deniz Protsenko'nun solunum cihazları hakkında İngilizce verdiği röportajı dinlemesini tavsiye etti.

"Bugün, uluslararası toplumun ortak çaba sarf etmesi, hiç olmadığı kadar önem taşıyor. Karşılıklı olarak birbirimizi desteklemeliyiz. Rusya, halihazırda İtalya'ya gerçek ve gerekli yardımı sağladı. Şu anda en önemli husus, insan hayatlarının kurtarılması" diye devam eden Antonov, ABD'deki cezaevlerinde bulunan Ruslara gereken tıbbi yardımın sunulması için HRW'yi harekete geçmeye de çağırdı.