Rusya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 3'e, vaka sayısı 1036'ya yükseldi

Rusya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle bir kişi daha hayatını kaybetti, 196 kişiye daha tanı koyuldu. 145 bin 134 kişi ise koronavirüs şüphesiyle gözetim altında tutuluyor.

Rusya Covid-19'la Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, ülkede koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 2'den 3'e yükseldi. Hayatını kaybeden kişinin tedavisinin Moskova'da yapıldığı belirtildi.

Vaka sayısı ise yeni koyulan 196 tanıyla birlikte 1036'ya yükseldi. 1036 vakanın Rusya'nın 58 bölgesinde görüldüğü ifade edildi.

Bu arada açıklamada, 26 Mart itibarıyla koronavirüs görülen ülkelerden gelenler de dahil olmak üzere 223 bin 509 kişiden alınan örneklerin laboratuvar ortamında incelendiği ve 145 bin 134 kişinin Covid-19 şüphesiyle gözetim altına tutulduğu bildirildi.