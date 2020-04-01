Rusya'da koronavirüs vakalarının sayısı 3 bine yaklaşıyor

Rusya'da 440 yeni tip koronavirüs vakası daha tespit edildi, yedi hasta salgına yenik düşerken, 69 kişi taburcu edildi.

Rusya Covid-19'la Mücadele Merkezi, son 24 saatte kaydedilen vaka hareketlerini açıkladı.

Buna göre ülkedeki koronavirüs testi pozitif çıkanların sayısı 440 artarak 2 bin 777 oldu.

Yarısına yakını 45 yaş altında

267 yeni vaka tespit edilen Moskova'da toplam hasta sayısı 1880'e yükseldi. Başkentte tanı koyulan yeni koronavirüs hastalarının neredeyse yarısının 45 yaş altında olduğu, yeni vakalar arasında 29 çocuğun bulunduğu belirtildi.

Ölü sayısı 7 arttı

Rusya'da son 24 saatte yedi kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Yedi ölümün beşi Moskova'da, biri Moskova Bölgesi'nde, diğeri de Pskov Bölgesi'nde görüldü. Toplam ölü sayısı 24 oldu.

Toplam taburcu sayısı 190

Hastalığı yenen kişilerin sayısı ise 69 olarak kayıtlara geçerken toplam taburcu sayısı 190'a yükseldi.