Rusya Devlet Duması hükümete acil durum uygulama hakkı tanıyan yasayı kabul etti

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma, Rus hükümetinin yetkilerinin genişletilmesi ve acil durum uygulama hakkı ile ilgili yasayı kabul etti.

Duma’nın kabul ettiği yasa ile Rusya hükümetinin acil durum uygulama hakkı dahil olmak üzere yetkileri genişletilecek.

Buna ek olarak Bakanlar Kurulu, teyakkuz durumlarını ilan edebilecek ve bu durumlarda vatandaşların uymak zorunda olduğu davranış kurallarını belirleyebilecek.

Bu konudaki yasa tasarısı geçen hafta Duma’nın incelemesine sunuldu. Açıklama yazısına göre söz konusu belge, ‘yeni tip koronavirüs enfeksiyonunun yayılması ile ilgili zorlu durumlara acil yanıt verme gerekliliği nedeniyle ortaya çıkan ilişkilerin düzenlenmesi’ amacıyla geliştirildi.

Rusya’da son durum

Son verilere göre Rusya’da Kovid-19 vaka sayısı, 1613’ü Moskova’da 2 bin 337’ye ulaştı, virüse yakalanan 121 kişi tedavi oldu, 17 kişi ise hayatını kaybetti.

Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında bu haftayı 'ücretli tatil' ilan etmişti. Moskova ve bölgesinde, ayrıca Rusya’nın diğer birçok bölgesinde vatandaşlara evlerinde kalarak izole olma zorunluluğu getiren düzenleme yürürlüğe girdi.

Vatandaşlara sadece acil tıbbi yardım başvurusunda bulunulması, hayatları ve sağlıkları doğrudan tehdit altında olması, en yakında bulunan faal mağaza veya eczaneden alışveriş yapılması, ikamet yerinden en fazla 100 metreye kadar mesafelerde evcil hayvanların dolaştırılması, evsel atıkların dışarıya çıkarılması gibi durumlarda evlerinden çıkmalarına izin veriliyor.