Rusya Tarım Bakanlığı: Türkiye yerine başka ülkelerden limon sevkiyatı yapılabilir

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın koronavirüs nedeniyle limon ihracatını ağustos sonuna kadar ön izne bağlamasının ardından, Rusya Tarım Bakanlığı, kısıtlamayla bağlantılı bir sıkıntı yaşanmasını beklemediklerini belirtti.

Bakanlık, “Limon sevkiyatı ticari ilişkiler yürüttüğümüz başka ülkelerden yapılabilir. Sözgelimi Arjantin, Brezilya ve Güney Afrika ülkeleri” açıklamasını yaptı.

Açıklamada, geçen yaz Türkiye’den Rusya’ya neredeyse hiç limon sevkiyatı yapılmadığını, bunun ülkedeki pazarda ürünün tedariğine yansımadığı hatırlatıldı.

Türkiye Yaş Meyve Sebze İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Konsey Üyesi Ali Kavak, Moskova’daki bir basın toplantısında daha önce Türkiye’den Rusya’ya her yıl 150-200 bin ton limon sevkiyatı yapıldığını söylemişti.

Uzmanlara göre, Rusya’daki limonların yaklaşık yüzde 45’i Türkiye’den gidiyor. Arjantin (yüzde 23) ve Güney Afrika Cumhuriyeti (yüzde 13) da Rusya’da en çok limon ihracatı yapan diğer ülkeler.