Moskova Belediye Başkanı: Koronavirüs nedeniyle bizi çok ciddi bir sınav bekliyor, buna hazırlanmalıyız

Rusya’nın başkenti Moskova’nın Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, koronavirüs nedeniyle kenti ciddi bir sınavın beklediğini, bunun için hazırlanmak gerektiğini ifade etti.

Sputnik’e konuşan Moskova’nın Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, "Özellikle de salgın ve virüsün yayılmasına ilişkin konuşmaların döndüğü bir ortamda öngörüler tatsız bir mesele. Bir sürü bilim insanı, enfeksiyon bilimi uzmanı, türlü türlü bir sürü öngörü var" dedi.

Sobyanin, bu nedenle olası tüm tedbirleri alıp yapabildikleri her şeyi yapmanın en iyisi olduğunu ifade etti.

Sobyanin, azami miktarda test yapılması, sağlık sisteminin en iyi şekile hazırlanması, bireysel izolasyon ve karantinanın en iyi şekilde kontrol edilmesi ve şehirdeki hareketin en aza indirgenmesi gerektiğini belirtti.

Sobyanin, "Tek söyleyebileceğim şu: Önümüzde çok ciddi bir sınav var ve buna hazırlanmalıyız" dedi.

Moskova’nın salgında 'pik noktasına' ulaşmadığını belirten Sobyanin, “Pik noktası henüz gelmedi, daha çok salgının dibinde gibiyiz, ortasında bile değil” ifadesini kullandı.

Moskova’da 6698 Kovid-19 vakası tespit edildi, 313’ü iyileşti, 38’i hayatını kaybetti.