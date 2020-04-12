Rusya'da 2 bin 186 kişiye daha koronavirüs tanısı konuldu, ölü sayısı 130

Rusya'da yeni tip koronavirüs pandemisine yakalanan kişilerin sayısının son 24 saatte 2 bin 186 arttığı, toplam vaka sayısının 15 bini geçtiği bildirildi. Böylelikle ölü sayısı 130'a, iyileşenlerin sayısı da 1291’e yükseldi.

Moskova Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezi’nden yapılan yapılan açıklamada, son 24 saatte yapılan testler sonucunda ülkenin 52 bölgesindeki 2 bin 186 kişiye daha Kovid-19 tanısı konulduğu, böylelikle toplam vaka sayısının 15 bin 770’e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada yeni vakaların 1306'sının başkent Moskova'da, 278'inin Moskova Bölgesi'nde, 69’unun Saint Petersburg’da olduğu kaydedildi.

Açıklamaya göre ülke genelinde son 24 saat içinde koronavirüs nedeniyle 14’ü Moskova olmak üzere 24 Rusya vatandaşı hayatını kaybederken toplam ölü sayısı 130’a yükselmiş oldu.

Hastalığı yenerek taburcu edilenlerin sayısı da 246 artarak 1291 oldu.

Rusya’da son 24 saatte 94 bin 300 olmak üzere şimdiye kadar toplam 1.2 milyon koronavirüs testinin yapıldığı, hastalığı taşıdıkları şüphe edilen 146 bin kişinin ise gözetim altında tutulduğu ifade edildi.