Lavrov ve Zarif koronavirüsle mücadeleyi konuştu

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Lavrov ve Zarif’in telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamaya göre, bakanlar görüşmede koronavirüsle mücadelede çabaların koordine edilmesini konuştu. İkili, tek taraflı yaptırımların yanı sıra, temel ihtiyaç malzemeleri ve ilaçların sevkiyatına yönelik her türlü kısıtlamaya karşı çıkılmasına da değindi.

Taraflar ayrıca Afganistan ve Yemen’deki durumu ele aldı.

Görüşme, Zarif’in talebiyle gerçekleşti.

Çavuşoğlu da Zarif ile görüştü

Öte yandan, Zarif ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu arasında da bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

Görüşmelerin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.