Putin’in görüştüğü ve koronavirüs testi pozitif çıkan başhekim iyileşti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Kommunarka kasabasındaki hastaneyi ziyareti sırasında görüştüğü ve koronavirüs testi pozitif çıkan Başhekim Denis Protsenko, iyileştiğini duyurdu.

Facebook’tan açıklama yapan Denis Protsenko, "İki test sonucu negatif çıktı. Karantina sona erdi, tam zamanlı çalışma günü" ifadelerini kullandı.

Protsenko'nun koronavirüse yakalandığı 31 Mart’ta öğrenilmişti.

Putin, Moskova Bölgesi'ne bağlı Kommunarka kentine giderek koronavirüs hastalarının tedavi edildiği 40 no'lu hastaneyi ziyaret etmişti. Rus liderin bu ziyaret sırasında bir araya geldiği başhekim Denis Protsenko'ya Kovid-19 tanısı koyulduğu açıklanmıştı.