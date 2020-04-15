FSB: Kırım’da terör saldırıları planlayan ve Rusları kendi saflarına çekmeye çalışan Ukraynalı casuslar gözaltına alındı

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Kırım güvenlik güçlerinin Rusları kendi saflarına çeken, terör saldırıları planlayan ve devlet sırrı teşkil eden verileri çalmaya çalışan bir grup Ukraynalı istihbarat ajanını gözaltına aldıklarını bildirdi.

FSB’den yapılan açıklamada, Kırım güvenlik güçlerinin Rus vatandaşlarını kendi saflarına çeken, terör saldırıları organize etmeye ve devlet sırrı teşkil eden verileri çalmaya çalışan bir grup Ukraynalı istihbarat ajanını gözaltına aldıkları belirtildi.

Açıklamada, “Kırım Cumhuriyeti topraklarında Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Baş Müdürlüğü’nün sabotaj ve terör eylemlerini organize etmeyi ve gerçekleştirmeyi, devlet sırlarını içeren bilgileri çalmayı ve Rus vatandaşlarını kendi saflarına çekmeyi hedefleyen faaliyeti engellendi” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca ‘açığa çıkarılan istihbarat operasyonlarının Ukrayna askeri istihbarat servisinin Herson kentinde bulunan birim şefi, 1975 doğumlu Albay Oleg Alişeroviç Ahmedov tarafından organize edildiği’ kaydedildi.

Ahmedov’un saflarına çektiği ajanlardan oluşan gruba "2017-2018 döneminde kendisine teslim edilen ve devlet sırrı teşkil eden bilgileri Ukrayna askeri istihbarat temsilcilerine ilettiğinden şüphelenilen Rus Silahlı Kuvvetleri’nde görevli bir kadın asker ve Ukrayna istihbarat servisi adına casusluk faaliyetleri yürüttüğünden şüphelenilen bir Ukrayna vatandaşı’ dahil olduğu anlaşıldı.

“Rusya FSB Soruşturma Dairesi tarafından sanıklar hakkında devlete ihanet ve casusluk maddelerinden ceza davaları açıldı” denilen açıklamada, mahkemenin hümanizm ilkesine dayanarak ve sanığın küçük çocukları olduğunu dikkate alarak Rus kadının kısıtlayıcı önlem olarak ev hapsinde tutulmasını kararlaştırıldığı, Ukrayna vatandaşının ise tutuklandığı ifade edildi.