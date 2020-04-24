Rusya'da 5849 yeni koronavirüs vakası daha

Rusya’da son 24 saatte 5849 vaka tespit edilmesiyle şimdiye kadarki toplam koronavirüs vaka sayısı 68 bin 622’ye yükseldi.

Gün içinde 60 kişi hayatını kaybetti, böylece ölü sayısı 615’e çıktı. İyileşen hasta sayısı da 677 artışla 5568’e ulaştı.

Son 24 saatte tespit edilen vakaların 2957’si başkent Moskova’da, 611’i Moskova bölgesinde, 253’ü St. Petersburg’da.

Öte yandan iki gündür vaka sayısında düşüş gözlemleniyordu, ancak son durumla bir kez daha artış kaydedilmiş oldu. 21 Nisan’da 5642, önceki gün 5236, dün ise 4774 vaka tespit edilmişti.