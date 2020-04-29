TürkAkım'ın hizmete girmesi, Gazprom'u 46 milyar rublelik zarardan kurtardı

Gazprom'un yayınladığı bir rapora göre, şu anda Türkiye, Bulgaristan ve Makedonya'ya gaz transferini sağlayan TürkAkım boru hattı projesinin tamamlanmaması ve projedeki belirsizlikler nedeniyle doğması beklenen 45 milyar 585 milyon tutarındaki (yaklaşık 620 milyon dolar) değer kaybı zararı hattın hizmete açılması ve belirsizliklerin son bulmasıyla ortadan kalktı.

Şirket, Bulgaristan'daki aktiflerden fayda sağlama imkanı bulunmadığı için ise söz konusu aktiflerin değer kaybı nedeniyle 11 milyar 188 milyon ruble (yaklaşık 152 milyon dolar) zarar edildiğini de bildirdi.

TürkAkım, her biri 15.75 milyar metreküp doğalgaz kapasiteli olan birbirine paralel 2 ayrı boru hattından oluşuyor. Bu hatların biri Türk pazarına sevkiyata başlarken, diğeriyse inşası tamamlandıktan sonra Güney ve Güneydoğu Avrupa'daki tüketiciler için tasarlandı.

TürkAkım'ın resmi açılışı 8 Ocak'tan İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de katıldığı resmi törenle yapılmıştı.