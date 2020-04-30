Rusya: Astana formatının 'ölümü' hakkındaki açıklamaların sahte olduğu ortaya çıktı

Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, BM Güvenlik Konseyi'nin bazı üyelerinin Suriye ile ilgili Astana formatının 'ölümü' hakkında yaptıkları açıklamaların sahte olduğunun ortaya çıktığını belirtti.

Suriye'deki çözüm sürecine adanan çevirimiçi toplantıda konuşan Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, BM Güvenlik Konseyi'nin bazı üyelerinin Suriye ile ilgili Astana formatının 'ölümü' hakkındaki açıklamalarının sahte olduğunun ortaya çıktığını ifade etti.

"BM Güvenlik Konseyi'nde bazı meslektaşlarımızın geçen ay 'Astana’nın ölümü' ile ilgili aceleyle yaptığı açıklamalar sahte çıktı” diyen Nebenzya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"22 Nisan'da Rusya, Türkiye ve İran dışişleri bakanları arasında telekonferans gerçekleştirildi. Bakanlar, Suriye'deki durumun istikrara kavuşturulmasını, sığınmacıların geri dönmesini, sivil nüfusun insani sorunlarının çözülmesini ve Anayasa Komitesi çerçevesinde iç diyaloğu içeren Suriye çözüm sürecinde Astana formatının öncü rolüne vurgu yaptı."