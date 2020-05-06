Şoygu: Rusya’da Zafer Günü hava gösterisi ile kutlanacak, halk balkonlardan şarkı söyleyecek

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, koronavirüsle ilgili kısıtlamalar nedeniyle 9 Mayıs Zafer Günü’nün 75. yıldönümünün hava gösterisi, çevrimiçi yürüyüş ve havai fişeklerle kutlanacağını, ayrıca herkesin balkonlardan şarkı söyleyeceğini ifade etti.

Sovyetler Birliği’nin İkinci Dünya Savaşı’nda Nazi Almanyası’nı yenilgiye uğrhttps://tr.sputniknews.com/75-victory/202005061041975734-cevirimici-olumsuz-alay-yuruyusune-yaklasik-700-bin-rus-katilmaya-hazir/atmasının 75. yıldönümü çerçevesinde yapılacak askeri geçit töreninin koronavirüs nedeniyle ertelenmesinden sonra Şoygu, kutlamaların nasıl yapılacağına dair açıklamada bulundu.

Şoygu, “Kısıtlamalar göz önünde bulundurularak Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yıldönümü programı ile özel bir bayram atmosferi oluşturulacak, bizler için kutsal olan bu olayın bir parçası olarak hissetmemiz sağlanacak” ifadelerini kullandı.

Görevlileri, başta savaş gazileri olmak üzere halkın sağlığını riske atmamak için tedbirlere uymaları konusunda uyaran Şoygu, 9 Mayıs’ta ertelenen askeri geçit töreninin havacılık kısmının yapılacağını ifade etti.

Şoygu, “Kızıl Meydan üzerinde 75 uçak ve helikopter uçacak. Ayrıca ülkenin 47 kentinde ve yurtdışındaki Rus askeri üslerinde uçuş gerçekleştirilmesi planlanıyor” dedi.

‘Ölümsüz Alay’ yürüyüşü çevrimiçi düzenlenecek

Şoygu’ya göre, Zafer Günü’nde tüm askeri birimlerde ve Kuzey Filosu’nda savaşta ölenlerin anıtlarının önüne çiçek bırakılacak, tüm ülkede akşam 19:00’da saygı duruşunda bulunulacak. Her yıl düzenlenen ‘Ölümsüz Alay’ yürüyüşü, videolarla çevrimiçi olarak gerçekleşecek, internette canlı yayınlanacak. Halk savaştaki yakınlarının fotoğraflarıyla balkonlarına çıkacak ve herkes hep birlikte ‘Zafer Günü’ şarkısını söyleyecek.

Kentlerin cadde ve sokaklarında dolaşacak askeri araçlardan savaş yıllarından şarkılar çalınacak. Ayrıca garnizonlarda Büyük Vatan Savaşı’na katılanların bayramlarının tek tek kutlanması ve her birine hediyelerin verilmesi planlanıyor. Gazilerin ayrıca internet ortamında gerçekleştirilecek kartpostal ve telefon açma projeleri ile tebrik edilmesi öngörülüyor.

Bayram programı havai fişek gösterisiyle sona erecek. Her bir atışa savaş kahramanlarının ve askeri birliğinin adı verilecek.

Askeri geçit töreni ilk kez erteleniyor

Rusya lideri Vladimir Putin daha önce, yeni koronavirüs salgını nedeniyle 9 Mayıs'ta Moskova'daki Kızıl Meydan'da yapılması planlanan geçit törenini iptal etmişti.

Bu yıl, İkinci Dünya Savaşı'nda Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanyası karşısında elde ettiği zaferin 75. yıldönümü kutlanacaktı. Kızıl Meydan’da zaferin yıldönümlerinde yapılan geçit töreni daha önce hiç ertelenmemişti.